Вчера днем, 7 марта, сотрудник коммунальной службы в подвале дома на проспекте Строителей в Марксе обнаружил труп мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР. Он вызвал сотрудников полиции.

Организована доследственная проверка.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.

Выяснилось, что не стало 39-летнего жителя Ершовского района.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследование для определения точной причины его смерти. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.