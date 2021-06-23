Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружено в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Его труп 22 июня гражданин обнаружен в поле Расковского МО — с правой стороны от автомобильной дороги по Сокурском тракте.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. По предварительным данным мужчина скончался около двух недель назад. В целях установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Личность погибшего установлена — это 46-летний саратовец.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.