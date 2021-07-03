Следователи проводят проверку по факту обнаружения в водоеме тела 35-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, утром 3 июля водолазы вытащили из пруда, расположенного в районе спортстадиона в поселке Базарный Карабулак его труп. Днем ранее его родственники обратились с заявлением в полицию о его безвестном исчезновении.

Следователь осмотрел место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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