Следователи проводят проверку по факту обнаружения в водоеме тела 35-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По предварительным данным, утром 3 июля водолазы вытащили из пруда, расположенного в районе спортстадиона в поселке Базарный Карабулак его труп. Днем ранее его родственники обратились с заявлением в полицию о его безвестном исчезновении.
Следователь осмотрел место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.