По факту обнаружения в водоеме села Ивантеевка тела мужчины проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 12 июня в дневное время 45-летний житель села Ивантеевка Ивантеевского района ушел из дома и не вернулся. Первоначально родственники и соседи искали его собственными силами. 14 июня они подали заявление в орган полиции о его безвестном исчезновении. 15 июня 2021 года в дневное время сосед, продолжая поиски, обнаружил тело мужчины в реке Чернавка, протекающей на окраине населенного пункта. Он сам извлек тело из воды и вызвал сотрудников полиции.

Следователь осмотрел место происшествия, телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти мужчины, при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным тело находилось в воде не менее суток. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.