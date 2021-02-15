Следователи проводят проверку по факту пожара в Турковском районе, из-за которого погиб 47-летний мужчина. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным утром 13 февраля в селе Шепелевка вспыхнул частный дом. Соседи вызвали пожарных, прибывшие огнеборцы локализовали возгорание.

Во время разбора конструкций сгоревшего дома они обнаружили останки тела 47-летнего хозяина жилища.

Следователь осмотрел место происшествия, жилище отапливалось электроплиткой. По предварительным данным, этот прибор мог стать причиной возгорания.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.



