Организована доследственная проверка по факту смерти 36-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 36-летний житель города Аткарска 15 июня не вышел на работу. Родственники пытались до него дозвониться. 16 июня они пришли к нему домой и обнаружили мужчину во дворе его частного домовладения мертвым.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел места происшествия. По предварительным данным, смерть мужчины наступила около суток назад. Для установления точной причины его смерти, назначено судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства произошедшего выясняются, личность мужчины устанавливается. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.