В минувшую среду, 13 марта, в квартире дома на Набережной 50 лет ВЛКСМ в Балакове было обнаружено тело 65-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело мужчины. По предварительным данным, его смерть наступила около пяти дней назад.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование для определения точной причины его смерти.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.