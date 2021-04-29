Сегодня утром, 29 апреля, в частном доме на улице Водопьянова в Вольске обнаружено труп 41-летнего мужчины с травмами в области головы. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Они осмотрели место происшествия и тела погибшего.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.