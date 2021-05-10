Утром 9 мая на участке местности у одного из домов на Производственной улице в поселке Взлетный Энгельсского района обнаружено тело 32-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. У мужчины обнаружено проникающее пулевое ранение в области головы.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.

В Энгельсе происходило не одно криминальное происшествие. В 2018 году двое мужчин лишили жизни местную пенсионерку, а в 2020 году 55-летний местный житель забил до смерти свою знакомую из-за вспыхнувшего конфликта.