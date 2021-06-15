Следователи проводят проверку по факту обнаружения в водоеме тела неизвестного мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 15 июня в утреннее время жительница поселка Романовка обнаружила в реке Карай, протекающей по территории населенного пункта тело человека, о чем сообщила в полицию.

Сотрудники областной службы спасения с использованием специального снаряжения извлекли из воды тело мужчины.

Следователь осмотрел место происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле мужчины не обнаружено.

По предварительным данным оно находилось в воде около суток. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины его смерти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе личности погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.