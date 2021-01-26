Днем 25 января в частном доме села Красный Яр Балаковского района был обнаружен труп 55-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. У мужчины выявлены множественные ссадины на теле и конечностях, кровоподтеки в области лица и головы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет установить точную причину смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

