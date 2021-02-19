Следователи выясняют, при каких обстоятельствах скончался 41-летний мужчина в Энгельсе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Вчера, 18 февраля, около часа ночи в квартире дома на 2-м микрорайоне имени Урицкого был обнаружен его труп.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия и тело мужчины. У него обнаружены множественные кровоподтеки в области головы, груди и конечностей.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Судебно-медицинское исследование поможет установить точную причину смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Следователем СК, совместно с судебно-медицинским экспертом, проведен осмотр места происшествия и тела мужчины. В ходе осмотра у погибшего обнаружены множественные кровоподтеки в области головы, груди и конечностей.