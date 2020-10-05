Комбайнер из Марксовского района Саратовской области нашел в поле труп мужчины, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 4 октября комбайнер убиравший урожай на одном из полей в 15 километрах от села Вознесенка в Марксовском районе, нашел останки тела человека и вызвал на место сотрудников полиции.

Труп был осмотрен криминалистами. По предварительным данным, человек скончался не менее месяца назад.

Сейчас устанавливается личность умершего и причина его смерти. Проводится проверка.