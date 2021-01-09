Сегодня, 9 января, сотрудники городской службы спасения вытащили труп неизвестного мужчины из колодца на улице Шехурдина 4\5. Об этом сообщили в облспасе.

Его тело передали следователям, личность погибшего устанавливается.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here