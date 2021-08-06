Следователи проводят проверку после обнаружения в водоеме тела 73-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По предварительным данным, сегодня утром вблизи села Пристанное Саратовского района прохожий обнаружил на берегу реки Волга тело мужчины, о чем сообщил в полицию.
Личность погибшего установлена. Им оказался 73-летний житель Заводского района города Саратова.
Следователь совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины.