Следователи проводят проверку после обнаружения в водоеме тела 73-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, сегодня утром вблизи села Пристанное Саратовского района прохожий обнаружил на берегу реки Волга тело мужчины, о чем сообщил в полицию.

Личность погибшего установлена. Им оказался 73-летний житель Заводского района города Саратова.

Следователь совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины.