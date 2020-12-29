Утром 29 декабря владелец одного из гаражей на Мелиоративной улице в Ершове обнаружил в соседнем из них труп 67-летнего знакомого. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Дверь объекта оказалась не заперта, поэтому он проник внутрь.

Следователь осмотрел место происшествия, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Двигатель автомобиля был заглушен, по предварительным данным пенсионер скончался из-за отравления выхлопными газами.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет определить точную причину смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.