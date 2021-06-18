Следователи проводят проверку после обнаружения в реке Еруслан тела 80-летнего жителя села Долина Федоровского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 11 июня гражданин ушел из дома, сначала родственники искали его своими силами, после чего обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. Тело обнаружили 17 июня на удалении около трех метров от берега.

Следователь осмотрел место происшествия. Повреждений, указывающий на криминальный характер смерти мужчины, при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным его тело находилось в воде около пяти суток. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины его смерти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе и личность погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.