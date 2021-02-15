Днем 14 февраля в квартире дома на Крекингской улице в Саратове было обнаружен труп 66-летней хозяйки жилища. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Проводится проверка.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. На голове и теле женщины обнаружены кровоподтеки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, выясняется, кто мог нанести гражданке травмы. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти женщины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.