Днем 31 октября в квартире дома на улице 30 лет Победы в Балакове обнаружили тело 80-летней хозяйки жилища. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело погибшей. По всему ее телу обнаружены кровоподтеки.

Организована доследственная проверка, выясняется, кто мог причинить вред погибшей. Судебно-медицинское исследование покажет причину ее смерти.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.