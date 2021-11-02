В Энгельсе Саратовской области найден труп 17-летнего юноши.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, в понедельник 1 ноября в подъезде одного из многоквартирных домов в микрорайоне Энгельс-1 жильцы обнаружили мёртвым 17-летнего подростка.

Приехавшая на место происшествия «скорая» зафиксировала смерть юного энгельсита.

После осмотра трупа и места происшествия эксперты установили, что смерть молодого человека произошла ненасильственным путем.

Следователями проводится проверка.

Фото: СКР