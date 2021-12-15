Следователи устанавливают обстоятельства смерти 67-летнего жителя села Марьевка Ершовского района.

По предварительным данным, 9 декабря мужчина ушел из дома, и о нем ничего не было известно. Родственники мужчины обратились в полицию. 15 декабря полицейские обнаружили его на заднем дворе одного из частных домовладений было обнаружено его тело.

Следователь осмотрел места происшествия. Повреждений на теле мужчины в ходе внешнего осмотра не выявлено. По предварительным данным, причиной его смерти могло стать переохлаждение. Назначено судебно-медицинское исследование тела погибшего.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.