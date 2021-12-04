Тело 67-летней жительницы села Пушкино Советского района было обнаружено 3 декабря.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в Следственном комитете, тело мёртвой сельчанки находилось в частном доме по месту проживания.

В настоящее время начата доследственная проверка, а также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти пушкинской пенсионерки.

Когда выяснится, от чего именно скончалась престарелая гражданка, тогда будет принято процессуальное решение, — уточнили следователи.