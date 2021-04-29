Вчера, 28 апреля, в квартире одного из домов по улице 22 Партсъезда в Ртищево было обнаружено тело 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Судебно-медицинское исследование показало, что он скончался из-за тупой сочетанной травмы тела, тупой травмы головы и ряда других повреждений.

Возбужден уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой смерть человека.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются. Подозреваемого разыскивают, расследование продолжается.