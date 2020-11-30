В ночь с 27 на 28 ноября в частном доме в Самойловке был обнаружен труп 61-летнего мужчины с травмами в области головы и ножевыми ранениями в области шеи. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело погибшего.

Судебно-медицинское исследование показало, что пенсионера задушили.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, по подозрении в совершении преступления задержали 33-летнего племянника погибшего.

Обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.