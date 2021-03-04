В ночь с 3 на 4 марта на балконе квартиры дома на Заречной улице в Саратове было обнаружено тело 42-летней женщины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Организована проверка. Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия. У женщины обнаружены множественные кровоподтеки на лице, следы сдавления на шее.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Выясняется, кто мог быть причастен к нанесению травм. Точную причину смерти поможет установить судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.



