Следователи проводят проверку по факту обнаружения в водоеме Балакова тела 79-летней женщины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 13 июня утром 79-летняя жительница поселка Духовницкое ушла из дома и не вернулась. Первоначально родственники пытались найти ее собственными силами. Спустя сутки они обратились в полицию с заявлением о ее безвестно исчезновении. Сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий обнаружили тело женщины в местной реке.

Следователь осмотрел место происшествия, признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.