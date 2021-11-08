Следователи устанавливают личность и обстоятельства смерти женщины во Фрунзенском районе Саратова.

По предварительным данным, 8 ноября 2021 года днем на участке местности неподалеку от административного здания на улице Шелковичная во Фрунзенском районе города Саратова прохожие обнаружили женщину, не подававшую признаков жизни и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали ее смерть.

Осмотр места происшествия и тела женщины проведен. Повреждений на ее теле не обнаружено, личность устанавливается. Для установления точной причины ее смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства выясняются.