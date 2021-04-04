Следователи возбудили уголовное дело после смерти 32-летней жительницы Саратова в тепловом коллекторе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Ее труп неподалеку от многоэтажки на Технической 7А обнаружила местная жительница вечером 2 апреля.

Следователи вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели погибшую. На ее теле и голове выявлены многочисленные повреждения.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной ее смерти стала тупая травма головы.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Обстоятельства выясняются, расследование продолжается.