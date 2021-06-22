21 июня 2021 года в частном доме по улице Карла Маркса в Ртищево обнаружено тело 41-летней женщины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия. У гражданки выявлены множественные кровоподтеки на лице, туловище и конечностях.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной ее смерти стала тупая травма головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний сожитель гражданки.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.