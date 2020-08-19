16 августа труженица тыла из Саратовской области отпраздновала свой 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты.

Ныне здравствующая Пелагея Стребкова в свой 95-й день рождения получила поздравления от Президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Саратовской области Валерия Радаева и от администрации Романовского района.

Труженица тыла выросла в крестьянской семье в Тамбовской области. Когда началась война, 16-летняя Пелагея Стребкова осталась в родном селе и убирать урожай, косить, сеять и пахать, промерзая зимой до костей.

После окончания войны девушка вышла замуж и родила дочь. Вплоть до пенсии Пелагея Стребкова работала в колхозе. Только в 90-е года семья переехала в Романовку.

Сейчас пенсионерка живет одна, но внуки и правнуки не забывают о ней и всячески поддерживают.

Символично, что очередной юбилей Пелагеи Стребковой пришелся на Год памяти и славы.