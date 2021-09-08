Несовершеннолетний мальчик погиб буквально на глазах у родной матери, которая ничего не смогла сделать для спасения сына.

Как сообщил 8 сентября региональный СКР, пожар вспыхнул в одном из частных коттеджей в городе Балашов Саровской области.

В результате ЧП погиб 3-летний мальчик.

Трагедия случилась в половине восьмого вечера. Неожиданно вспыхнул дом на улице Коммунистическая. По какому-то с течению обстоятельств мама ребёнка с его старшей 17-летней сестрой были заняты делами возле дома, но не назодились внутри. Отец также уехал по делам.

В итоге маленький мальчик оказался в коттедже совершенно один.

Что произошло за время отсутствия взрослых, теперь выясняет следствие. Но строение загорелось. Причём, сильно и сразу.

Мать попыталась проникнуть в горящий дом, когда увидела дым.

— Входная дверь оказалась заблокирована, — рассказали следователи. — Открыть ее собственными силами ей не удалось. Проникнуть внутрь дома через окно женщина также не смогла.

Когда в здание смогли забраться пожарные, ребёнок был уже мёртв. Мальчик задохнулся продуктами горения.

Дом выгорел полностью. Проводится проверка по факту смерти ребёнка и пожара.

Фото: СКР