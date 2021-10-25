В саратовских маршрутках проезд может подорожать до 30 рублей. До этого сообщалось о повышении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах Саратова.

Директор СГЭТ Владимир Прохоров сказал, что если депутаты одобрят на заседании Гордумы повышение тарифов, то цена поднимется с 1 января 2022 года. Тогда саратовцы будут платить в электротранспорте 25 рублей по карте и 29 рублей наличными.

Однако в социальных сетях и саратовских СМИ появилась информация о повышении цен в том числе и на маршрутки, а некоторые водители уже повесили объявления.

В некоторых из них говорится о повышении цены на проезд с 27 октября, а в других — с апреля 2022 года.

Цену могут поднять с 23 до 30 рублей.