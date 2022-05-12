В мае жителей Саратова и Энгельса вновь ожидает подъем цен на общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, цена проезда на троллейбус по маршруту №109 увеличится с 17 мая. Чтобы перебраться горожанам на транспорте через мост «Саратов-Энгельс» потребуется заплатить 29 рублей. Проезд только по Саратову или Энгельсу обойдется в 25 рублей.

— Стоимость поездки одинакова для наличной и безналичной формы оплаты, — добавили в городской администрации.

Напомним, ранее глава города Михаил Исаев высказался негативно о повышении стоимости на проезд в общественном транспорте и назвал действия некоторых перевозчиков синдром «золотой антилопы».

