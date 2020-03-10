Фото: Борис Заправски

На балаковском кладбище в Жилгородке покоятся сотни ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, сейчас даже приблизительно нельзя сказать, сколько их там захоронено, так как книга учета утеряна в далекие 90-е. Списков в архивах тоже нет, а соответственно и никаких документов о захоронениях не имеется.

Исправить эту ситуацию вызвался корреспондент местной газеты «Суть», краевед Борис Заправски, который в одиночку переписывает имена упокоенных на кладбище.

Работа не из легких, но записываю даже почти утраченные фамилии. За два похода удалось переписать 200 фамилий, но общее число, по моим подсчетам, не менее десяти тысяч, — говорит Борис, добавляя, что работу на погосте осложняет хаотичность захоронений. — Никакого разделения по секторам нет.

Звезда у памятника, напоминающая о герое.
Фото: Борис Заправски

На сегодняшний день инициативный балаковец уже записал 253 человека, из которых 19 ветеранов Великой Отечественной войны. По его словам, порой на памятниках нет никакой информации о покойнике, лишь звездочка, кем-то положенная у памятника, напоминает о том, кто лежит под землей. Иногда Борису везет, и рядом с заброшенными могилами в траве можно отыскать листочек бумаги с данными погребенных.

Каждый свой пересчет мужчина переносит на электронный носитель , а затем проверяет через сайт «Память народа».

Перед глазами целые судьбы. Дмитрий Павлович Л. 1920 года рождения, пропал без вести в сентябре 1941, но нашелся и закончил свой век в нашем городе. Даже страшно представить, что ему пришлось пережить, — делится Борис. — А вот шофер Александр Алексеевич Д. под градом вражеской артиллерии, смотря смерти в глаза, подвозил боеприпасы, обеспечив боеспособность полка. За это он получил медаль «За боевые заслуги», а позже — орден «Красной звезды». И таких историй десятки. Все эти герои лежат на этом кладбище.

Найденный листок с данными упокоенных.
Фото: Борис Заправски

Собранные данные, которые для будущих поколений будут иметь огромную ценность, Борис собирается передать в часовню при кладбище, совет ветеранов и центр Набат, который поможет идентифицировать участников войны.

Борис призывает всех неравнодушных балаковцев присоединиться к этому благородному делу, чтобы потомки могли без труда узнать историю своих предков. Любой желающий может позвонить по телефону +7(908) 545-47-40 и помочь Борису в этом нелегком деле.

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