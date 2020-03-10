На балаковском кладбище в Жилгородке покоятся сотни ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, сейчас даже приблизительно нельзя сказать, сколько их там захоронено, так как книга учета утеряна в далекие 90-е. Списков в архивах тоже нет, а соответственно и никаких документов о захоронениях не имеется.

Исправить эту ситуацию вызвался корреспондент местной газеты «Суть», краевед Борис Заправски, который в одиночку переписывает имена упокоенных на кладбище.

— Работа не из легких, но записываю даже почти утраченные фамилии. За два похода удалось переписать 200 фамилий, но общее число, по моим подсчетам, не менее десяти тысяч, — говорит Борис, добавляя, что работу на погосте осложняет хаотичность захоронений. — Никакого разделения по секторам нет.

На сегодняшний день инициативный балаковец уже записал 253 человека, из которых 19 ветеранов Великой Отечественной войны. По его словам, порой на памятниках нет никакой информации о покойнике, лишь звездочка, кем-то положенная у памятника, напоминает о том, кто лежит под землей. Иногда Борису везет, и рядом с заброшенными могилами в траве можно отыскать листочек бумаги с данными погребенных.

Каждый свой пересчет мужчина переносит на электронный носитель , а затем проверяет через сайт «Память народа».

— Перед глазами целые судьбы. Дмитрий Павлович Л. 1920 года рождения, пропал без вести в сентябре 1941, но нашелся и закончил свой век в нашем городе. Даже страшно представить, что ему пришлось пережить, — делится Борис. — А вот шофер Александр Алексеевич Д. под градом вражеской артиллерии, смотря смерти в глаза, подвозил боеприпасы, обеспечив боеспособность полка. За это он получил медаль «За боевые заслуги», а позже — орден «Красной звезды». И таких историй десятки. Все эти герои лежат на этом кладбище.

Собранные данные, которые для будущих поколений будут иметь огромную ценность, Борис собирается передать в часовню при кладбище, совет ветеранов и центр Набат, который поможет идентифицировать участников войны.

Борис призывает всех неравнодушных балаковцев присоединиться к этому благородному делу, чтобы потомки могли без труда узнать историю своих предков. Любой желающий может позвонить по телефону +7(908) 545-47-40 и помочь Борису в этом нелегком деле.