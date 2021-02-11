В Саратовской области продолжат ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

В порядок приведут более 20 километров трассы из Балашова на Романовку, еще шесть отремонтировали в 2020.

Также продолжится строительство трассы от развязки на Колотилова до поворота на Детский санаторий в Энгельсском районе длиной 6,5 километров. Это позволит избавить центр Энгельса от пробок, особенно летом.

Кроме того, в 2021 году продолжится ремонт улицы Марины Расковой, а в Саратове сделают участки на 2-й Садовой, Горького, Вольская, Зарубина и других улицах.