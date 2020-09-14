Сегодня, 14 сентября, без воды останется ряд улиц в Саратове. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет об улице 53-й стрелковой Дивизии от Вольской до Рабочего переулка, четной стороны улицы Заулошнова от Бахметьевской до Белоглинской , нечетной стороне Белоглинской улицы от Вольской до улицы 53-й стрелковой Дивизии, в квадрате Бахметьевской, Белоглинской, Горького и Заулошнова.

Также воды не будет на улице Горького от проспекта Кирова до улицы Киселева, Яблочкова от Горького до Вольской, Большой Казачьей от Горького до Рахова, Артиллерийской 9, 10, 11, Навашина 8, 12, 14, 16.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.