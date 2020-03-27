Заместитель главного врача Центра крови Саратовской области Татьяна Благовидова опровергла информацию о нехватке крови в регионе.

— Запасы компонентов крови в Саратовской области соответствуют потребностям лечебных учреждений. Все заявки больниц на донорский кровь выполняются. Но, в связи с карантинными мероприятиями, мы ожидаем снижение количества людей, желающих сдать кровь, поэтому сработали на опережение и предупредили своих постоянных доноров об этом через «донорский светофор». Мы работаем в штатном режиме, и на следующей неделе будем, как и все медицинские учреждения работать в штатном режиме, — рассказала Татьяна Благовидова.

Напомним, ранее появилась информация о нехватке в Саратовской области крови всех групп.