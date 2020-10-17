С 19 октября центр по работе с абонентами ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» на Советской 10 переходит на дистанционный режим работы. Такие меры приняты в целях защиты от коронавируса.

О возобновлении стандартного режима работы будет сообщено дополнительно.

Для удобства абонентов касса на первом этаже продолжит свою работу. Время работы: понедельник – пятница – с 08:00 до 17:00, суббота – с 09:00 до 13:00.

Также на первом этаже доступен «ящик для обращений», в котором жители могут оставить заявления, обращения, показания приборов учета, документы по техническому присоединению и контактные данные для обратной связи.

Саратовцев призывают соблюдать масочный режим и придерживаться дистанции не менее полутора метров при оплате коммунальных услуг в кассе или передаче обращений.

Для удобства потребителей напоминаем все необходимые дистанционные ресурсы и разделы:

— Онлайн-приемная ООО «КВС»: http://kvs-saratov.ru/hatch/ ;

— Заявка на установку, поверку и опломбирование ПУ: http://kvs-saratov.ru/request/ ;

— Передача показаний приборов учета для нежилых помещений: http://kvs-saratov.ru/statement/ ;

— Электронная почта ООО «КВС»: info@kvs-saratov.ru ;

— Личный кабинет : https://my.sarrc.ru/#/user/login ;

— Онлайн-приемная на сайте «СарРЦ»: https://xn--80a6aab2a.xn--p1ai/person/kvs-chat/#number ;

— Показания ИПУ (жилых помещений): https://xn--80a6aab2a.xn--p1ai/person/status/#number ;

— Оплата услуг: https://xn--80a6aab2a.xn--p1ai/person/payment-services/ ;

— Номер телефона Контакт-центра ООО «КВС»: 32-00-00;

— Горячая линия «СарРЦ»: 39-02-11;

— Прием показаний ПУ: 39-07-17.