Накануне, 27 октября, саратовский центр «Мой бизнес» провел образовательный вебинар «Целеполагание. Как грамотно ставить цели».

Его гости узнали, какие бывают цели, и как правильно ставить их, чтобы добиваться эффективных результатов. Также на вебинаре рассмотрели финансовые аспекты ц целеполагании и определили, когда деньги следует скпить, а когда инвестировать.

Спикером мероприятия выступила Марина Гартман — основатель и владелец «Финансовой школы Марины Гартман» и председатель и спикер финансовых программ Российского общественного движения «Лидеры России»

Мероприятие проводилось в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.