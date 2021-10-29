Саратовский центр «Мой бизнес» проведет вебинар «Отчет Profit and Loss — отчет о прибыли и убытках. Как его анализировать, чтобы эффективно управлять компанией», призванный научить предпринимателей расчету выручки.

Ведение бизнеса начинается с умения управлять деньгами, ведь его цель – не только держать дело на плаву, н и развивать его. Для этого необходимо уметь считать прибыль и расходы, преумножая первое и уменьшая второе. Наглядным методом мониторинга притока и оттока денег является отчет «Profit and Loss».

Мероприятие состоится 8 октября в 18:30. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Вебинар пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.