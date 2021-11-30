Александр Данилов — столяр, который настолько «горит» своим делом, что решился продать прибыльный бизнес ради того, чтобы заниматься тем, что он любит больше всего — изготовлением уникальных изделий из дерева. Мастер уверен, что смысл жизни заключается в том, чтобы получать удовольствие от своей работы, радовать клиентов качественными изделиями и, при этом, жить в комфортном для себя режиме и иметь возможность проводить достаточно времени с семьей.

В 2015 году Александр открыл свой первый барбершоп, многие элементы внутреннего убранства которого он сделал самостоятельно. Несмотря на то, что бизнес Александра стремительно развивался и набирал обороты, в какой-то момент, административная работа перестала его вдохновлять, и он продал свой бизнес, решив посвятить жизнь столярному мастерству.

Бизнесу мастера около трех лет, и за это время он успел реализовать множество уникальных проектов для своих клиентов, среди которых как обычные люди, так и бизнес: рестораны, гостиницы, магазины.

Александр Данилов — человек очень целеустремленный и щепетильный в рабочих вопросах. В сентябре этого года, при поддержке Центра «Мой бизнес», он неожиданно для себя стал одним из участников фестиваля Forte Fest и получил возможность продемонстрировать свою работу широкой публике. При этом, практически не имея в запасе готовых изделий, он смог в сжатые сроки изготовить все образцы, которые хотел представить на выставке:

— Подготовку к фестивалю я активно освещал в своем аккаунте в Инстаграм. Это привело к росту подписчиков и прочих показателей. На фестивале было роздано много визиток и проведено много бесед с возможными заказчиками. По опыту могу сказать, что принятие решения о заказе крупных изделий может происходить длительное время. Поэтому я не ждал скорого наплыва заказов. Однако несколько человек, с которыми мы встретились на Forte fest, за последнее время сделали не по одному заказу на серьезные изделия.

Останавливаться на достигнутом Александр не планирует, наоборот, совсем недавно он воспользовался еще одной популярной услугой Центра «Мой бизнес» по выходу на крупнейшие маркетплейсы, и теперь его продукция представлена на Wildberries.

В планах мастера осваивать новые технологии и изделия, совершенствоваться и продолжать получать удовольствие от работы. В будущем мастер хочет прийти к тому, чтобы замкнуть на себе весь цикл производства, от заготовки дерева до готового изделия.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” при поддержке Минэкономразвития Саратовской области.