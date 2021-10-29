Министерство экономического развития РФ в 2018 году запустило нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого на территории России сформирован центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Основные задачи центра – консультирование руководства новых предприятий и проектов, а также оказание финансовой и юридической поддержки субъектам МСП.

Саратовский филиал центра «Мой бизнес» оказывает бесплатные консультации начинающим бизнесменам, а также организует образовательные семинары, деловые поездки в другие регионы и софинансирование участия в выставках и фестивалях.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.