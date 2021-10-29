Саратовский центр «Мой бизнес» бесплатно консультирует в области предпринимательства с 2018 года, предлагая начинающим бизнесменам эффективные решения в затруднительных ситуациях. Каждому доступно до трех бесплатных консультаций, на которых вы можете получить подробные ответы на волнующие вас вопросы.

Консультации проводит Инна Вячеславовна Карпухина — практикующий маркетолог, тьютор Оpen University и Школы бизнеса «Диполь», имеет невероятный опыт в сфере бизнес-консультирования и знает методы оптимальных разрешений даже самых затруднительных ситуаций.

Консультация может проходить как в офлайн, так и в онлайн-режиме. Чтобы записаться на нее, необходимо подать заявку по ссылке.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.