Саратовский центр «Мой бизнес» проведет вебинар “Инвестиции — как использовать личные деньги для того, чтобы достичь целей”. Это будет четвертый вебинар из серии мероприятий, посвященных инвестициям.

Мероприятие пройдет в рамках онлайн-курса “Финансовая грамотность предпринимателя”. Его посетители смогут подробно узнать, что такое инвестиции и зачем они нужны. Инвестиции – это не только верный способ сохранить свои деньги в условиях инфляции, но и широкий простор для получения дохода. Целью мероприятия является повышение финансовой грамотности населения и знакомство предпринимателей с рынком ценных бумаг.

Участники узнают, что такое ценные бумаги, их виды – поймут, чем отличаются акции от облигаций, а также познакомятся с базовыми принципами инвестирования и поймут, какого дохода можно ожидать от инвестиционной деятельности.

Ведущий подробно расскажет о том, как выбрать брокера, определить его надежность и понять, какие комиссии придется заплатить ему, поможет открыть индивидуальный инвестиционный счет, параллельно рассказав все тонкости и особенности процесса.

На вебинаре можно будет получить подробные рекомендации по сбору собственного портфеля акций и облигаций, узнать, как сделать наиболее выгодные вложения, и понять как защитить свои деньги от инфляции и третьих лиц.

Курс будет полезен тем, кто понимает, что деньги должны работать и задается вопросом, как приумножить свои средства. Принять участие в онлайн-мероприятии можно бесплатно. Для этого необходимо оставить заявку по ссылке.

Ведущий мероприятия — Алексей Родин — финансовый советник глав семей и основатель агентства семейных финансов «InvestArt advisors», активы клиентов которого превышают суму в три миллиарда рублей. Имеет 20 летний опыт инвестиций на фондовых рынках и является резидентом клуба «Эквиум».

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.