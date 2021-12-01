Франчайзинг – популярное направление в бизнесе, которое продолжает наращивать обороты в России, поскольку обладает высоким потенциалом развития и является эффективным способом масштабирования.

Консультации по франчайзингу в Центре «Мой бизнес» ориентированы на разные типы предпринимателей: тех, кто хочет упаковать свой бизнес во франшизу; тех, кто уже продает свою франшизу; а также предпринимателей, только задумывающихся о покупке франшизы.

«Мы видим интерес предпринимателей к сфере франчайзинга, поэтому надеемся, что данная услуга поможет им оперативно получить ответы на интересующие вопросы и, в дальнейшем, успешно развиваться в данном направлении» — подчеркивает Алина Коваленко, заместитель начальника ЦПП Саратовской области.

Предприниматели, которые хотят упаковать свой бизнес во франшизу смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с грамотным созданием франшизы, формированием уникального торгового предложения, разработкой договорной и прочей документации, защитой своего бренда и регистрацией торгового знака, системой контроля франчайзинговых точек, а также по вопросам, касающимся финансовой составляющей бизнеса.

Предприниматели, которые уже продают свою франшизу, смогут получить консультацию по эффективному продвижению франшизы, грамотному выбору покупателей, внедрению работающей системы контроля во франчайзинге, выстраиванию отдела продаж и маркетинговой стратегии.

В свою очередь, предпринимателям, которые совсем недавно задумались над покупкой франшизы, консультации прояснят вопросы, связанные с выбором франшизы и продавца, помогут избежать недобросовестных франчайзи и дадут понимание того, как анализировать франчайзинговое предложение и на что обращать внимание в договоре на покупку франшизы.

По вопросам франчайзинга консультирует Евгения Зябкина, основатель и директор по развитию ГК «Консалтика». С 2010 года работает над выведением и продажей франшиз таких брендов, как «Сбарро», «Елки-Палки», «Чайхона №1», «ОБЕД- БУФЕТ» и другими. С 2015 года основатель ГУ «Консалтика», бренды «Консалтика», «1001ФРАНШИЗА», 1UNION.

Зарегистрироваться на получение консультации можно по ссылке https://mybiz64.ru/consultation или телефону горячей линии: 8 800 301-43-64 .

Услуга оказывается работает в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” при поддержке Минэкономразвития Саратовской области.