Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин инициировал участие Саратовской области в конкурсе на строительство Центра обработки данных. Об этом в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат госдумы Николай Панков.

— Инициатива председателя Государственной думы Вячеслава Володина послужит шагом для развития электроники в области, для реализации способностей ребят, занимающихся программированием. Кстати, это один из предметов, который будут преподавать в предуниверсарии, построенном по проекту спикера. А значит, это и новые возможности для развития наших передовых вузов — СГУ и СГТУ, — пишет Николай Панков.

Пока не известно в пользу какого региона падет выбор, но саратовский земляк намерен не упускать такой шанс для столицы Поволжья. Вячеслав Володин уже обратился к депутатам областной думы с просьбой, чтобы от нашего региона были обеспечены как можно более привлекательные условия. На фоне других областей, например Самарской или Липецкой наше предложение меркнет.

— Как сказал Володин, мы можем этот проект реализовать на нашей территории. Нельзя его упускать, как многое было упущено раньше из-за недальновидности и инертности отдельных лиц, — дополняет свою запись депутат госдумы.