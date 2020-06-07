Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин инициировал участие Саратовской области в конкурсе на строительство Центра обработки данных. Об этом в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат госдумы Николай Панков.

Инициатива председателя Государственной думы Вячеслава Володина послужит шагом для развития электроники в области, для реализации способностей ребят, занимающихся программированием. Кстати, это один из предметов, который будут преподавать в предуниверсарии, построенном по проекту спикера. А значит, это и новые возможности для развития наших передовых вузов — СГУ и СГТУ, — пишет Николай Панков.

Пока не известно в пользу какого региона падет выбор, но саратовский земляк намерен не упускать такой шанс для столицы Поволжья. Вячеслав Володин уже обратился к депутатам областной думы с просьбой, чтобы от нашего региона были обеспечены как можно более привлекательные условия. На фоне других областей, например Самарской или Липецкой наше предложение меркнет.

Как сказал Володин, мы можем этот проект реализовать на нашей территории. Нельзя его упускать, как многое было упущено раньше из-за недальновидности и инертности отдельных лиц, — дополняет свою запись депутат госдумы.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here