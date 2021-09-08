С 22 сентября по 10 ноября Саратовский центр «Мой бизнес» проведет серию вебинаров, на которых подробно расскажут о том, как предприниматель может выдвинуть свой бизнес на интернет-площадки.

Цикл будет состоять из 8 онлайн мероприятий:

— 22 сентября в 18:30 – 21:30. Онлайн-конференция «Что такое интернет магазин. Выбор и анализ ниши».

— 29 сентября в 18:30 – 21:30. Онлайн-конференция «Конкуренты. Структура каталога. Интернет-магазин и закон».

— 06 октября в 18:30 – 21:30. Онлайн-конференция «Поставщики. Маркетинговая упаковка. Интернет-магазин и финансы».

— 13 октября в 18:30 – 21:30 . Онлайн-конференция «Сервисы для онлайн торговли и автоматизация в интернет магазине».

— 20 октября в 18:30 – 21:30. Онлайн-конференция «Рекламная стратегия, трафик, вебаналитика».

— 27 октября в 18:30 – 21:30. Онлайн-конференция «Каналы продаж в интернете».

— 03 ноября в 18:30 – 21:30. Онлайн-конференция «Маркетплейсы и прайсплощадки».

— 10 ноября в 18:30 – 21:30. Онлайн-конференция «Экспорт и масштабирование. Финал практического цикла обучения».

Вебинары будут интересны начинающим предпринимателям, желающим начать свой бизнес в интернете или найти организовать еще одну площадку для продаж своей продукции.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, при поддержке министерства экономического развития Саратовской области.