Центр правовой помощи населению Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС уже на протяжении двенадцати лет оказывает бесплатную юридическую помощь жителям Саратовской области. В прошлом году в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции covid-19 Центр приостановил проведение личного приема граждан, однако в настоящее время продолжает активно работать в дистанционном формате.

Консультации оказывают студенты под руководством опытных преподавателей ПИУ РАНХиГС.

Наиболее распространенными являются вопросы социально-правового характера, получившие свою актуальность в связи с принимаемыми федеральными и региональными органами государственной власти мерами по снижению угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В связи с истечением срока действия ограничительных мероприятий, установленных Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 8 апреля 2020 года, деятельность федеральных судов и мировых судей осуществляется в полном объеме. Ограничительные меры повлекли ряд вопросов населения, касающихся проблем реализации их процессуальных прав.

Из-за непростой ситуации на рынке труда, связанной с достаточно длительным периодом нерабочего времени в организациях различных форм собственности, поступают обращения по поводу нарушения трудовых прав граждан.

Актуальными остаются проблемы сферы ЖКХ, по которым поступает достаточно большое количество обращений. Особенно увеличивается число таких обращений в осенне-зимний период. Это вопросы некачественного предоставления услуг управляющими компаниями, возможность предоставления отсрочки по оплате коммунальных платежей, проблемы реализации права на управление многоквартирными домами, нарушения при начислении взносов на капитальный ремонт МКД, оформление компенсаций расходов на оплату взносов на капитальный ремонт, а также иные вопросы.

— Опыт консультирования по электронной почте был у нас и ранее, задолго до перехода на дистанционный формат работы. На нашу электронную почту поступали обращения от жителей других регионов, маломобильных граждан, для которых проведение личного приема затруднительно либо невозможно. Однако в связи с организацией работы Центра в дистанционном формате, консультирование граждан по электронной почте оказалось особенно востребованным, – подчеркнул руководитель Центра правовой помощи населению, доцент кафедры теории права ПИУ РАНХиГС Павел Зеленский.

Для того, чтобы получить правовую консультацию, Вы можете отправить вопрос на адрес электронной почты Центра правовой помощи населению