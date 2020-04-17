В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Центр правовой помощи населению Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХИГС с 17 марта перешел на дистанционный режим работы.

Центр правовой помощи населению информирует о том, что специалисты продолжают консультировать граждан по юридическим вопросам в удаленном режиме. Консультации оказывают студенты под руководством опытных преподавателей ПИУ РАНХИГС.

Деятельность Центра направлена на развитие у студентов практических навыков юридической работы, а также оказание бесплатной правовой помощи нуждающимся. В первую очередь это малоимущие, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, безработные и иные социально уязвимые категории граждан.

Для того, чтобы получить правовую консультацию дистанционно, необходимо отправить Ваш вопрос на электронную почту Центра: cppnpiu@yandex.ru