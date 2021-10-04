В связи с соблюдением в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Центр правовой помощи населению организовывает консультирование граждан в дистанционном режиме.

Деятельность Центра направлена на развитие у студентов практических навыков юридической работы и оказание бесплатной правовой помощи нуждающимся. В первую очередь бесплатная юридическая помощь предоставляется малоимущим, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, безработным и иным социально уязвимым категориям граждан. Коллектив Центра также оказывает правовую помощь студентам и сотрудникам ПИУ РАНХиГС.

Большая часть граждан, обращающихся обычно в Центр за правовой помощью — люди пенсионного либо предпенсионного возраста. Тем не менее, обращения по электронной почте поступают и от людей старшего поколения.

—Опыт консультирования по электронной почте был у нас и ранее, задолго до перехода на дистанционный формат работы, – подчеркнул руководитель Центра, доцент кафедры теории права Института Павел Зеленский. – На нашу электронную почту поступали обращения от жителей других регионов, маломобильных граждан, для которых проведение личного приема затруднительно либо невозможно. Однако в связи с организацией работы Центра в дистанционном формате, консультирование граждан по электронной почте оказалось особенно востребованным.

Отметим, что консультации проводят студенты под руководством опытных кураторов — преподавателей Института. Правовая помощь оказывается бесплатно.